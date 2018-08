Idaf curso de certificação para engenheiro agrônomo

# idaf gov acre

Idaf

O governo do estado, por meio do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Acre – IDAF/AC, em parceria com a Embrapa/AC e SFza/AC, atendendo as normas técnicas de Certificação Fitossanitária, estabelecidas pelas Instruções Normativas nr 28 e 33 de 24/08/2016, realizam o II Curso de Habilitação de Engenheiros Agrônomos para a Emissão de Certificação Fitossanitária de Origem – CFO e Emissão de Certificação Fitossanitária de Origem Consolidada – CFOC.

O Curso tem como principal objetivo capacitar e habilitar profissionais responsáveis técnicos a emitir CFO e CFOC, relacionados às pragas Sigatoka Negra (Micosphaerella fijiensis) e Moko da bananeira (Ralstonia solanacearum raça 2).

O Curso está sendo realizado no período de 27 a 29 de agosto de 2018, no auditório do IDAF/AC, situado a Rod. Ac 40 Km 02, número 1054, Vila Acre – Rio Branco.

O curso é destinado a Engenheiros Agrônomos lotados em órgãos públicos, empresas privadas e autônomos, no total de 30 profissionais, desde que, devidamente registrados no Conselho Regional de Engenharia Arquitetura Agronomia – CREA.