Evento – TRT: Violência no Trabalho (em Rio Branco)

# trt rio branco evento 3108

Divulgação Justiça do Trabalho

Data: 31 de agosto de 2018

Horário: 08h30

Local: Auditório do Fórum Trabalhista Oswaldo de Almeida Moura — Rua Benjamin Constant, n. 1121, bairro Centro

Assunto: Ato Público com o tema “Violências no trabalho: enfrentamento e superação”

Sobre o evento: Rio Branco/AC

A Justiça do Trabalho realizará nesta sexta-feira, dia 31 de agosto, Ato Público em alusão ao tema “Violências no trabalho: enfrentamento e superação”, será no auditório do Fórum Trabalhista Dr. Oswaldo de Almeida Moura, situado na Rua Benjamin Constant nº 1121, bairro Centro de Rio Branco/AC, às 8h30min. (não precisa inscrição)

A iniciativa faz parte do Programa Trabalho Seguro, coordenado pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) em conjunto com os tribunais regionais do trabalho, e visa discutir as principais violências psicológicas atualmente constatadas no meio laboral, tais como, assédio moral, assédio sexual, discriminação, violência organizacional, prevenção da violência, bullying, estratégias de pacificação no ambiente de trabalho, entre outras.

O evento contará com a participação de magistrados, procuradores, servidores, sindicatos, sociedade civil organizada e entidades afins do mundo do trabalho.

Em Porto Velho (RO) o Ato aconteceu dia 24 de agosto.

Fontes para entrevista:

– Vitor Leandro Yamada – Juiz Auxiliar da Presidência do TRT e coordenador do Programa Trabalho Seguro no TRT14.

– Parceiros

