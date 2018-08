GladsonC no bairro Calafate com o velho clichê: ‘Choque de gestão’ (v)

# gladsonC eleição 2018

GladsonC na sua conta do FB:

//Em nossas andanças pelo Acre tenho dito que um choque de gestão é fundamental para conseguimos tirar do papel o nosso Plano de Governo. Os problemas de infraestrutura dos bairros, a drenagem de esgoto e a falta de água precisam ser resolvidos. Isso é um problema de #gestão pública e da falta de planejamento. O Acre precisa de uma voz #corajosa e #independenteque defenda os interesses dos acreanos a frente do estado. Por isso, convoco a todos para juntos numa corrente do bem multipicarmos o voto no 11 para o Acre voltar a crescer. Obrigado, amigos do Calafate! Vamos juntos construir o#Acre do Futuro.//

Em tempo: choque de gestão é um termo superado, inventado por Aécio Neves, em Minas, e todos sabem no que deu…Nem para empresa familiar esse clichê serve mais…muito menos para a administração de um Estado e suas complexidades. Muda a música, GladsonC! –

Em tempo 2: No Calafate e nos bairros de Rio Branco, ‘Choque de Gestão’….quer dizer outra coisa…

J R Braña B.