Marcus promete Colégio Militar em Sena (v)

# sena marcus eleição 2018

Em vídeo, o candidato do PT ao governo, Marcus Alexandre, promete instalar no município de Sena Madureira uma escola do Colégio Militar.

No Acre não existem estudantes de colégios militares, mas nas cidades que essas escolas existem o custo anual de um aluno é de R$ 19 mil contra R$ 6 mil de um aluno da rede pública….ou seja, cada aluno de colégio militar custa três vezes um estudante da escola pública.

Se todos os alunos da rede pública estivessem matriculados em colégios militares o custo anual seria de R$ 320 bilhões, o triplo do orçamento do Ministério da Educação.

As escolas militares não tem a função de formar quadros para o Exército…apenas uma minoria segue a carreira militar…as instituições – mantidas com recursos do Ministério da Defesa – têm autonomia para montar seus currículos e a estrutura pedagógica.

Os salários dos professores de colégios militares superam os R$ 10 mil.

fonte: oestadão/sp

