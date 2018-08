# golpe 2 anos

31 de AGO

oestadoacre lutou contra o Golpe aqui no Acre como nenhum outro veículo…

Sabíamos que estávamos do lado certo da história…

E continuamos do lado certo…

Lutando contra os golpistas que destroem o país…

Dois anos de Golpe e dois anos de muito sofrimento do povo brasileiro.

Como diz hoje o Nobel da Paz Adolfo Perez Esquivel na sua conta do TT, ‘um governo (este do Brasil atual) que não está ao lado do povo está contra o povo.’

J R Braña B.