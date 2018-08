Entrevista da Marina no jn foi muito chata (v)

# marina eleição 2018

Das que vi (o Alckmin ainda não tive coragem de ver) a entrevista da Marina no jn foi a mais chata de todas…vi a de Ciro e do Bolso…

Foram chatas as perguntas loooongas da voz do dono e as respostas da candidata da Rede mais chatas ainda…burocráticas, enfadonhas…aquele lero-lero que todas já conhecem com os bordões de sempre.

Na verdade os assuntos importantes do Brasil nem foram tocados…

Para não dizer que não falei das flores….: gostei do cabelo da Marina…ficou muito bom…bonito!

Assista…clicando aqui

J R Braña B.