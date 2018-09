Pastor assedia cantora em pleno velório de Aretha Franklin (v)

# pastor eua assédio

O funeral de Aretha Franklin, que acontece nesta sexta-feira (31) em Detroit, gerou polênica na web. E, no centro da controvérsia está Ariana Grande, uma das estrelas que se apresentaram no Greater Grace Temple cantando músicas da rainha do soul, que morreu no dia 16 de agosto.

Ariana foi convidada para fazer parte do line-up de estrelas após cantar “(You Make Me Feel Like) A Natural Woman” no talk-show de Jimmy Fallon, em uma performance que viralizou. A música foi a mesma que ela cantou no funeral de Aretha, que morreu de câncer no pâncreas após meses doente.

A conduta do bispo Charles H. Ellis, que conduzia a cerimônia, causou polêmica e foi considerada inadequada (…)