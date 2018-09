PEC do Congelamento é isso: museu de 200 anos pega fogo no Rio

# Pec do congelamento museu

Na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, pega fogo, por falta de manutenção e cuidado, o Museu Nacional, antigo palácio da família real brasileira…a história de 200 anos do Brasil virando cinzas…

Viva a PEC dos gastos, que congela investimentos em cultura, educação, saúde, segurança, infraestrutura…por duas décadas.!!!!

Verifique quais parlamentares do Acre votaram a favor da PEC dos Gastos (que congela investimentos por 20 anos)…verifica…talvez ajude votar melhor.

O fóssil de Luzia, o mais antigo ser humano encontrado no Brasil, estava guardada em uma sala do Museu Nacional. A natureza preservou Luzia por 11 mil anos. O descaso com a ciência e a memória nacionalo transformaram seus restos em cinzas hoje.

Uma triste tragédia o incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Uma perda inestimável para a cultura, a história e a memória do Brasil. Aguardemos a investigação, mas que sirva de alerta diante do desmonte que o governo golpista promove na cultura e demais áreas sociais

