Bolsonaro não se criou no Acre (ele nunca ouviu falar em Galvez) (v)

Bolsonaro é um aprendiz de Hitler, como diz Ciro Gomes…

Suas ideias são mais que medievais…são hediondas!

Sua visita a Rio Branco foi uma obscenidade…

Como obscenos e vergonhosos mais ainda foram seus acompanhantes e defensores no Acre…

Empresários obtusos, políticos com p minúsculo que nunca ascenderam e aprendizes de políticos, além de uma turba de pessoas do bem recém saída do armário…

Mas o melhor: Bolsonaro não se criou no Acre!

Foi rechaçado pelos que tem consciência…

Pelos herdeiros de Galvez, Plácido…Chico e Padre Paolino!







J R Braña B.