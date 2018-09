Rua Pera, a rua do lixo e dos urubus (fotos)

# rua pera tropical

O horário que o caminhão coletor de lixo passa ninguém sabe…

Pode ser pela manhã, pela tarde ou à noite…

É mais fácil o Doctor Friagem errar uma previsão do tempo aqui neste blog que o recolhimento de lixo na rua Pera, na Manhatam do Tropical, manter um turno certo…

A rua de 200 metros já é uma porcaria de feia…os moradores, alguns, não ajudam e jogam lixo e entulhos a qualquer hora…e aí junta com o padrão classe A do recolhimento do lixo…resultado…essa paisagem de porquice toda semana.

Aqui na rua Pera o calendário do recolhimento do lixo estabelece: segunda, quarta e sexta…

Passam das 15h30 e até agora nada…os urubus já chafurdaram à vontade e continuam nos arredores a postos para a sobremesa…

J R Braña B.