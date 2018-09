Programa de Marcus Alexandre: sem ‘baixaria’ como quer a oposição…(v)

# marcus eleição 2018 acre

Todo mundo já sabe que Marcus Alexandre é um bom administrador….

Foi assim no Deracre…

Repetiu na prefeitura de Rio Branco….

A capital sabe disso…

O programa de hoje mostra avanço na Educação do município confirmado pelo MEC…

Isso é resultado de política pública acertada em favor da comunidade…

Até agora só céu de brigadeiro nos dois programas de Marcus…

Sem baixaria, como quer a oposição e seus aliados na imprensa…

Traduzindo: baixaria, nesse caso, é não debater política…não falar nada do que representa o candidato concorrente GladsonC nem o que fez no verão passado no senado.

Por enquanto vai dando certo a estratégia….

De quem?

Em tempo: o programa de Marcus Alexandre desta terça

O resultado do Ideb mostra que o Acre está entre os 10 melhores estados do país no ensino básico. Isso é fruto de políticas públicas desenvolvidas ao longo dos anos que voltadas para a melhoria da infraestrutura e formação de professores. pic.twitter.com/CPBa3fom9M — Marcus Alexandre (@MarcusAlexan13) 4 de setembro de 2018

J R Braña B.