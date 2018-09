Cai 40% ações trabalhistas mesmo com piora das condições de trabalho

# ações trabalhistas golpe

Com a Reforma Trabalhista que beneficia somente o patrão, os trabalhadores perderam sua única alternativa de garantir algum direito fora da luta sindical, a justiça do trabalho.

Reforma trabalhista de Temer retira o direito do trabalhador recorrer à Justiça do Trabalho. Em apenas 6 meses, as reclamações trabalhistas caíram quase 40%, mesmo havendo piora nas condições de trabalho. Hoje somente 13% do total dos acidentes de trabalho são registrados.

— Marcio Pochmann (@MarcioPochmann) 5 de setembro de 2018