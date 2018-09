# fred mercury

Hoje ele faria 72 anos…

Dois momentos…

E no Rock in Rio, 1985

Hoy Freddie Mercury cumpliría 72 años. Rescatamos una pieza de YouTube única en la que se escucha a Freddie Mercury cantar 'We Are The Champions' sin música, solo con su voz https://t.co/XxnydK0o4d #hemeroteca pic.twitter.com/MwWum9O4Ns

— Desconecta (@dsconecta) 5 de setembro de 2018