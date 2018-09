Jornal da África do Sul: ‘Homem que poderia salvar Brasil está na cadeia’

# lula jornal africa

Manchete do jornal Mail&Guardian, da África do Sul, escreve:

The man who could save Brazil is in jail (Homem que poderia salvar o Brasil está na cadeia)

O texto em inglês, claro, começa sobre o incêndio no Museu Nacional, no Rio de Janeiro, que transformou-se numa vergonha mundial para o Brasil. Cita a política de austeridade implantada após o golpe.

A matéria é assinada por Benjamin Fogel

On Sunday evening, the National Museum in Rio de Janeiro was enveloped by an inferno that destroyed the 200-year-old centre of science and history. This was a man-made disaster — a result of the savage austerity introduced in Brazil and the indifference of its political class to learning and culture.

(…)

Twelve million Brazilians are unemployed, political violence is rising and the frontrunner going into October 7’s elections — Luiz Inácio “Lula” da Silva — is imprisoned and his candidacy has been blocked. In his absence the neofascist, Jair Bolsonaro, leads the polls.

Com 12 de milhões de desempregados e a violência política aumentando contra Lula, o favorito nas pesquisas para as eleições…na sua ausência, o neofacista, Bolsonaro, lidera as pesquisas.

(…)

Leia a íntegra em inglês aqui