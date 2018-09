7 de Set na capital: felizmente não deu certo para os provocadores

# provocadores 7 set

Os provocadores de direita no Acre até que se animaram com o incidente do gás lacrimogêneo usado por imperícia ou engano por um PM.

Nesses tempos de país descontrolado e sedento por violência (política e de todo tipo) seria um prato cheio para os adversários do PT terem o que dizer ou mostrar nesses decadentes desfiles do dia da pátria (Que pátria? esta que rasga a Constituição com o Golpe e entrega suas riquezas para empresas estrangeiras e joga na sarjeta milhões de brasileiros no desemprego?).

Que pátria?!

Felizmente os provocadores ficaram somente na vontade…

E nada de grave aconteceu na avenida Getúlio Vargas.

J R Braña B.