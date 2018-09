Em M. Urbano Gladsonc fala em comício primeiro e vai embora

# manoel urbano eleição 2018

Coincidência?

No comício da noite de sexta em Manoel Urbano, o candidato ao governo pelo PP/PSDB foi embora assim que falou aos presentes.

GladsonC pode ter saído antes devido a um compromisso qualquer…o que é e seria normal…

Ou seja, Gladson falou, foi embora e não ouviu ninguém…

O detalhe é que Mazinho, prefeito de Sena Madureira, estava em Manoel Urbano e no comício…

Com os abalos entre GladsonC e o prefeito Mazinho por conta de MBittar (MDB) – candidato ao senado que Mazinho (MDB) não apóia – pareceu esquisito esse tipo de comportamento (a não presença até o final do comício do candidato ao governo)…

Rocha, o vice de GladsonC, segurou a peteca e ficou até o final.

Havia muitas pessoas de Sena Madureira (carros, inclusive) no ato político de Manoel Urbano.

ora

(colaboração para oestadoacre de MU)