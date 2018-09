SUS salva Bolsonaro, mas ele não propõe ajuda ao sistema público

# bolsonaro eleição 2018

É no SUS que o povo se salva ou não… Este blogueiro, inclusive…o sistema precisa de apoio e recursos…- J R Braña B.

DCM via BRA

Esfaqueado na região do tórax durante campanha nas ruas de Juiz de Fora no último dia 6, Jair Bolsonaro (PSL) foi levado para a Santa Casa de Misericórdia da cidade. Atendido prontamente, passou por exames e cirurgia pagos pelo Sistema Único de Saúde. Segundo o site da revista Piauí, a equipe médica receberá R$ 367,06 pelo tratamento cirúrgico de lesões vasculares traumáticas do abdômen, conforme a tabela. E o hospital, R$ 1.090,80.

No dia seguinte, o candidato à Presidência da República foi transferido para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Como outros deputados e senadores, ele é beneficiado por uma assistência médica que custa aos contribuintes R$ 36 milhões mensais.

(…)

Bolsonaro é o único presidenciável que não propõe mais recursos para o SUS, que salvou sua vida https://t.co/jNAthIFWZv — DCM ONLINE (@DCM_online) 10 de setembro de 2018

Antes publicamos…:

Pesquisa: Com apoio de Lula, Haddad tem potencial de votos em 32% e estaria no 2TUR