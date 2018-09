TRE: Edvaldo Magalhães não deve nada à justiça eleitoral

# edvaldo magalhães eleição 2018

Edvaldo – candidato a dep estadual

Dias atrás as viúvas do atraso comemoraram a inclusão (agora se sabe indevida) do nome de Edvaldo Magalhães na lista de impugnações do Tribunal Regional Eleitoral.

Este blog, desde o começo sabia que a farofa dos adversários não iria à frente (Edvaldo comprovou com documentos todas as exigências do TRE e TCE)…Melhor: os dois tribunais reconheceram a legitimidade da candidatura de Edvaldo Magalhães.

Para este blog não há surpresas nesse reconhecimento.

Agora, à luz dos fatos e da verdade…o TRE e TCE avalizam que Edvaldo Magalhães é Ficha Limpa e segue com sua candidatura a deputado estadual….aliás, nunca parou com a sua campanha porque sabia que justiça se faria, como se faz agora.

Então….Edvaldo Magalhães, candidatíssimo a deputado estadual!

Relembre aqui o que este blog disse sobre Edvaldo, sua história e seu talento na luta social do Acre a propósito daquele momento de euforia e farofa dos adversários, agora frustrado.

J R Braña B.

