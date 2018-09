Ciro: ‘O general vice de Bolsonaro é um jumento de carga’ (assista)

# eleição 2018

(…)

O candidato do PDT fez duras críticas às Forças Armadas nesta quarta-feira (12) durante sabatina promovida pelo jornal O Globo, em parceria com a Revista Época e com o Valor Econômico.

Além de ter criticado o vice de Bolsonaro, o pedetista disse que o comandante do Exército, general Villas Bôas, “provavelmente pegaria uma cana” por afirmar que o próximo presidente eleito poderá ter a “legitimidade questionada”.

“No meu governo, militar não fala em política. Ele estaria demitido e provavelmente pagaria uma cana. Ele está fazendo isso para tentar calar a voz das cadelas no cio que estão se animando. Esse lado fascista do povo brasileiro”, afirmou.

(…)

Em tempo: somente Ciro Gomes para dizer uma verdade dessas – J R Braña B.