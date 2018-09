# acre dote

(+José Dote Gomes)

Dote, o Dote do PV, nos deixou…

Na noite passada, já no final da noite, fui me despedir do velho companheiro da esquerda acreana.

Sim, Dote, era um militante de esquerda…

Tranquilo, de paz…

Nossa última conversa, no Araújo (Aviário) foi sobre o vice da Marina, o Eduardo Jorge…

-Camarada Braña… – ele gostava de falar assim.

Dias atrás o vi em outro Araújo da vida (o nosso supermercado particular, no Aviário, está em reforma)…e, por um lapso desses qualquer não paramos para conversar…nos cumprimentamos com as mãos…

Agora entendi: ele se despedia de mim.

J R Braña B.