GladsonC perderá ao não comparecer hoje a debate na Ufac

# debate eleição acre 2018

O candidato da oposição não vai comparecer ao debate entre os candidatos ao governo que acontecerá no final desta tarde de sexta no auditório da Universidade Federal do Acre.

GladsonC, dessa forma, se recusando a debater na UFAC – assina embaixo dos que dizem que ele não está preparado para enfrentar Marcus Alexandre nos debates…

GladsonC se autoprejudica…

Aliás, já há quem diga, na oposição, que quem está fazendo a campanha de GladsonC mesmo é o seu vice, o deputado Rocha…

-É o Rocha que tá segurando a campanha de rua – diz um oposicionista.

E agora mais essa de faltar a um debate na Ufac….

Sem desculpas, candidato!

Em tempo: GladsonC prometeu ir a todos os debates….

Pessoal, ñ importa se geral acha o @gladsoncameli fraco de argumentos ou conteúdo e q ele vá passar vergonha nos debates. Se ele disse nessa entrevista ao @ac24horas q vai pros debates de manhã, de tarde e de noite, tenham fé. Vai q ele aparece disfarçado de capivara na @UFAC_. pic.twitter.com/4v12Xj7NRl — Shrek, mas o coração é vermelho! ❤ (@papyjr13) 14 de setembro de 2018

J R Braña B.