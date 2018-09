Fiocruz abre 200 vagas em pós-graduação gratuita à distância

# fiocruz saúde

A Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (ENSP), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), por meio da Coordenação de Desenvolvimento Educacional e EAD (CDEAD) e a Universidade Aberta do Brasil (UAB/MEC), está oferecendo 200 vagas em pós-graduação gratuita a distância.

As oportunidades são para o Curso de Especialização Gestão em Saúde, que pode ser feito por pessoas com graduação completa, que possuam habilidade para utilizar computadores, acesso à internet e disponibilidade para estudar por pelo menos 10 horas por semana. Além disso, o candidato deverá ter condições de se deslocar até o polo nos três encontros presenciais.

Como será a pós-graduação gratuita a distância

O curso será realizado na modalidade a distância, online, com carga horária total de 420 horas, sendo 380 horas realizadas a distância e 40 horas presenciais, com duração máxima de 12 meses. Serão três encontros presenciais.

No primeiro, os alunos receberão instruções sobre a pós-graduação gratuita a distância e aprenderão a usar o sistema online de aprendizado.

Já no segundo encontro presencial será o momento de discutir os temas do TCC e de como desenvolver o projeto.

Por fim, no terceiro encontro, os alunos da pós-graduação gratuita a distância irão apresentar o TCC. Os momentos presenciais deverão ocorrer nos meses de outubro/novembro/2018, abril/2019 e novembro/2019.

O curso é composto por oito Unidades de Aprendizagem (UA):

1) Políticas de Saúde no Brasil e a Dinâmica do SUS

2) Conceitos de Saúde e Doença e Perfis Epidemiológicos no Brasil

3) Planejamento e Organização da Atenção à Saúde

4) Gerência de Operações e Recursos em Saúde

5) Gestão da Qualidade em Saúde

6) Vigilância em Saúde

7) Desafios Contemporâneos em Gestão

8) Metodologia da Pesquisa Aplicada à Gestão em Saúde

Quem quiser concorrer a uma das 200 vagas na pós-graduação gratuita a distância poderá se inscrever até as 16 horas do dia 24/09/2018, no endereço eletrônico:

http://inscricao.ead.fiocruz.br/533.

Mais informações podem ser obtidas no edital, disponível em: http://ensino.ensp.fiocruz.br/documentos_upload/Edital6.pdf