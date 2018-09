Debate na Ufac 2: Janaína, Rede: enfim, os municípios!

# eleição janaína rede

Janaína, da Rede, é uma vereadora do município de Tarauacá e candidata ao governo do Acre nessas eleições.

Foi o suficiente para este blogueiro (que não sabia que ela era vereadora e de Tarauacá) achar que Janaína pode jogar um papel mais importante do que vem jogando em relação ao debate sobre os municípios do Acre que, são sim, apenas olhados com mais atenção em períodos eleitorais…

Janaína,….municípios como Tarauacá, Feijó, Xapuri, Brasileia e Sena Madureira precisam participar do bolo da festa do poder…

São filhos de segunda classe…todos!

Menos um pouco Cruzeiro do Sul…que consegue se impor de certa forma, não sempre – com seus representantes políticos.

Só por levantar o debate sobre os municípios, Janaína, você já cumpriu um papel histórico nessa eleição de 2018..

Aproveite o restante dos dias para falar da sua Tarauacá e dos municípios…!

Sua campanha já é vitoriosa!

J R Braña B.

Antes publicamos:

Debate na Ufac: Ulisses não tinha nada a perder