Debate na Ufac 3: Marcus não teve adversário

(Antes um Em tempo aqui no começo: um amigo, um dos melhores leitores, reclama que demorei muito (24h) para falar sobre o Debate na Ufac entre os candidatos ao governo…respondi que, como ninguém falou nada, se eu falasse agora ou daqui um mês – seria o primeiro…portanto novidade ainda…Mas o certo mesmo que a demora é porque aqui é a equipe do Eu Sozinho…a gente cansa, os dedos e mãos sofrem com a repetição das tecladas…ficam inflamados, LER etc…não temos uma equipe de vários repórteres nem as condições $$$$ dos concorrentes…ou do principal concorrente…porém, esse meu amigo é meu amigo de um século e sabe de tudo isso…ele reclama pra me sacanear mesmo)

Vamos ao Debate na Ufac 3 (o último)

A diferença entre Marcus Alexandre e seus concorrentes – todos – é de uma floresta acreana.

Do ponto de vista da experiência em gestão (este blogueiro tem horror a esse substantivo feminino) e como se expressa, Marcus dá aula…

Pena que GladsonC, o candidato de Temer/PSDB e da oposição no Acre – não foi ao debate na Ufac…

Os marqueteiros de GladsonC sabem o que fazem…temos que admitir.

Fizeram assim (evitaram os debates) quando ele foi candidato ao senado e deu certo…

E agora, pelo jeito, estão repetindo a dose…

Só há um problema: GladsonC candidato ao senado não era o GladsonC candidato ao governo do Acre…

Agora, quatro anos passados, estamos diante de um novo GladsonC.

Estamos diante de um GladsonC que ajudou Temer a massacrar os Estados, os Trabalhadores nos últimos dois anos…

Mas isso quem tem que dizer (no programa eleitoral) é Marcus Alexandre, que deve se perguntar: será que a população, os eleitores, sabem como se comportou o senador GladsonC do Golpe até aqui no senado da república?

Garanto e aposto um coxinha na padaria da ex-Eletroacre que 90% dos eleitores não sabem…

A dona Maria não sabe, por exemplo, que Temer aprovou a Emenda 95, que congelou dinheiro do posto de saúde (da UPA), da escola do neto dela, do dinheiro da rua esburacada dela por 20 anos…A dona Maria não sabe.

Como a dona Maria nem entende o que é Terceirização, mas ela sabe como ninguém o que é um filho demitido e, com sorte, readmitido com salário menor na mesma empresa…isso ela sabe…pois é: essa redução de salários, de direitos, qualquer pessoa entende…e se Marcus disser no programa eleitoral, milhares vão saber bem melhor e vão contar ao vizinho e ao amigo…isso é dar argumentos aos apoiadores…não é baixaria.

A dona Maria sabe o que é o Bolsa Família e o Fies, que talvez a sua neta tenha conseguido se matricular…e que foram reduzidos drasticamente nos últimos 24 meses….mas isso precisa ser dito…porque não saiu na globo nem no JN.

A dona Maria sabe também o que é desemprego…mas ela pensa que o desemprego foi causado pelo Tião Viana e pelo Lula, que está preso injustamente numa masmorra de Curitiba…Como sabe que a gasolina tá pela hora da morte e o gás de cozinha nem se fala….ah, a dona Maria não sabe o que o senador candidato ao governo fez no último verão…É preciso o Marcus contar no seu programa eleitoral.

O programa do Haddad focou onde?

No Temer!

No Brasil do caos, dos direitos retirados…comparando o tempo de Lula e agora…

Resultado: Haddad nas cabeças em todas as pesquisas…em menos de 20 dias de campanha.

Aqui a luta é idêntica…a maioria dos eleitores é trabalhador assalariado…e precisa saber as coisas como elas são.

Na eleição para o senado não dava para contar essas coisas e dizer que GladsonC era co-responsável…Era o governo Dilma…o Brasil era outro..bem melhor.

Agora dá…por isso dizemos aqui que GladsonC agora é diferente do candidato GladsonC ao senado.

Bem…tá bom…quem vai ouvir essas tolices num sábado à noite e a essa hora?…

Meu amigo do Em Tempo, lá no começo, tem razão.

E sobre o debate e a participação de Marcus na Ufac…?

Fica para o próximo…

Não houve concorrente.

J R Braña B.

