Debate na Ufac: Ulisses não tinha nada a perder…

# ulisses eleição 2018

Coronel Ulisses, o Bolsonaro do Acre, foi ao debate na Ufac (não amarelou como GladsonC) e fez o seu comercial…

Se não tivesse ido, o encontro teria sido muito chato…

Debate sem contraponto não existe…ninguém suporta.

Porém, o coronel ficou devendo em conhecimento sobre o Acre e seus mais graves problemas…

Ulisses poderia ter se candidatado e assegurado uma vaga de deputado estadual, com alguma folga…

Não sabe ele que pode ter ajudado – ou estar ajudando Marcus ou GladsonC.

Ulisses também levou uma claque vestida de preto…meio sinistra nos gestos e nas palavras de ordem.

Esnobou dizendo que morou nos EUA e que lá, sim, é um ‘país ético e que não tolera corrupção’…

Nesse ponto Ulisses mostra não aprendeu muita coisa por lá…os EUA não são exemplo de ética em nada.

No mais, Ulisses ganhou mais do que perdeu indo ao debate na Ufac…ao contrário de GladsonC, enfrenta as coisas de frente…

Em tempo: quer ver o debate na Uac na íntegra, clique aqui

J R Braña B.