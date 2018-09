Sena: 364: onde a empresa lacrada usina asfalto? (cuida, GladsonC!)

# br-364 empresa sena

A secretaria de Meio Ambiente do município de Sena Madureira lacrou a empresa LCM Construção e Comércio S/A, que venceu as licitações para recuperar a BR-364, porque esta não estaria cumprindo com a legislação ambiental…

Inédito em se tratando de lacração por parte do município, como estranhou o próprio superintendente do DNiT.

A resposta à pergunta do título pode explicar a ‘lacração’ da empresa…

A prefeitura de Sena Madureira tem uma usina de asfalto (criou até uma autarquia) e o plano original era vender alguns milhões em asfalto usinado às empresas que estivessem atuando na Rodovia do Fim do Mundo.

Não deu certo o plano da prefeitura até o momento…

Sena Madureira, a atual gestão, sonhava com um incremento de receita com essas obras da estrada.

Quem sabe agora…

Corre, GladsonC, e resolve isso!

J R Braña B.

Em tempo: a prefeitura pode estar agindo em defesa da cidade de Sena, mas por vias tortas…É melhor agir politicamente.