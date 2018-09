Dr. Dráuzio Varella: Lei que permita quantidade mínima de drogas (a)

# drogas dráuzio varella

Integrante da comissão de juristas que trabalha na modernização da Lei de Entorpecentes e do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, o médico Dráuzio Varella defendeu que uma nova legislação de drogas, para ser efetiva, estabeleça quantidades mínimas de uso. Para ele, uma nova legislação pode ajudar a reduzir número de pessoas presas por uso de drogas. Segundo Dráuzio Varella, a comissão de juristas tem avançado na discussão do tema com diversos especialistas. De acordo com Varella, o número de mulheres presas de 2000 a 2017 subiu quase 700%, e a grande maioria são mulheres usuárias que se envolveram com pequenas quantidades.

