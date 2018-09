2000: Flaviano improvável vence Angelim contra todos os prognósticos? (Pois é!)

# eleição acre 2018

Na virada do século numa disputa pela prefeitura de Rio Branco, o PT cantou vitória antes do tempo com o ‘prefeito-gerente-Angelim’…o adversário era Flaviano, do MDBêêê (Flaviano pronuncia com ênfase no bê).

No dia da eleição Rio Branco amanhece azulada…, me lembrou há pouco um amigo lá do Rio de Janeiro….

Verdade….o blogueiro tinha apenas 37 anos…putz!

Resultado…Flaviano prefeito de Rio Branco!

A história das campanhas pode ajudar agora Marcus Alexandre.

Em tempo: Dinho Gonçalves fez a diferença no programa de tv…

J R Braña B.