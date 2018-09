Calma! Pesquisa exalta GladsonC, mas ruas enxergam Marcus Alexandre!

# marcus eleição 2018

Muita calma nessa hora!

Assimilado o impacto dos números da pesquisa do Ibope (que agora a oposição, claro, vai dizer que é certa, porque Gladsonc está à frente) o passo seguinte é entender que pesquisa é pesquisa e, por si só, não define uma eleição para o governo.

O que define uma eleição majoritária é, especialmente, a campanha…o corpo a corpo…a conversa com as pessoas…isso, sim, faz a diferença no resultado final de uma eleição.

Alguém tem dúvida que Marcus faz a melhor campanha no Acre?

Ninguém tem dúvida disso.

Marcus é um gigante nesta atual campanha…é um homem simples, cordial, simpático, disposto e que o povo gosta porque o enxerga como alguém em que se pode confiar para ser governador.

Para ser governador é preciso ter a confiança do povo!

Faltam duas semanas para a eleição acontecer.

Chegou a hora de Marcus Alexandre utilizar sua credibilidade e falar sobre o seu adversário GladsonC.

Fazer isso no seu programa eleitoral…

É preciso pôr a política no centro do seu programa de tv…

E deixar que o resto, as ruas, a internet e o celular completem o serviço…

A campanha de Marcus é muito superior aqui no Acre…todo mundo ver o que está acontecendo.

Porém, falta café forte nesse bule.

GladsonC precisa ser confrontado politicamente…

Confrontado por quem?

Por Marcus Alexandre, que precisa fazer o contraponto político com o seu adversário…

Os eleitores precisam conhecer o GladsonC senador, o GladsonC aliado de Temer, que elevou o preço da gasolina e do gás às alturas…

Conhecer o GladsonC aliado de Temer, que congelou por 20 anos os recursos para os hospitais, Upas, estradas, infraestrutura e segurança.

Conhecer o GladsonC aliado de Temer, que reduziu o Bolsa Família, o Fies e acabou com a Farmácia Popular…

Mire-se no Haddad…!

Marcus não pode perder esta oportunidade de politizar a campanha…

É uma oportunidade única!

Os eleitores precisam ir às urnas sabendo as coisas…sabendo conscientemente em quem estão votando…

Só Marcus Alexandre pode esclarecer quem é GladsonC aos eleitores do Acre…

Só o Marcus pode fazer isso…com a sua credibilidade reconhecida.

Chegou o momento de rasgar essas regrinhas de manual do marketing e dos marqueteiros…

Atrever-se na política!

Vencer e perder eleição são consequências do jogo…

As pesquisas não são definitivas nem a palavra final…

…Quem disse isso?

O que é definitivo é a certeza de que Marcus Alexandre ainda tem duas longas semanas para mudar o curso dessa eleição.

J R Braña B.