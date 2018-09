Olha a Panelada! Martin Bruzugu e o eleitor do Acre (aula grátis!)

# eleição 2018

Martin Bruzugu, cientista político popular do Acre (in memoriam) para reabrir o Olha a Panelada! trocando uma ideia com o Paulo de Tarso em priscas eras aqui em Rio Branco.

Paulin, quem gosta de votar por bate-papo é intelectual. O povo quer é votar em quem vai ser padrinho dele, vai socorrer na hora que ele precisar – MARTIN, Bruzugu.

Em tempo: Olha a Panelada (inspirado nos vendedores que passam nas casas gritando Ooooolha a Panelada!) foi uma seção criada ainda no semanário O Estado, impresso…e que migrou para oestadoacre.com e que hoje retomamos aqui para ajudar nesta campanha eleitoral.