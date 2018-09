# sena eleição

Dudé, assessor do governo, deslocado para Sena Madureira nessa reta final de campanha eleitoral – viu o comício do candidato Ney Amorim (PT), organizado pelo prefeito Mazinho (MDB) da sacada do melhor hotel da cidade..

Dudé sabe tudo que rolou…ponto.

(colaboração de SM)

