Um Acre feliz de novo é possível! (v)

# eleição acre 2018

Os melhores anos do Acre foram com Lula presidente.

É só ver os números e os benefícios que o seu governo trouxe para cá.

Agora com Haddad (com Lula influenciando no governo) o Acre pode repetir os anos de ouro…

O Acre feliz de novo…!

Sugestão de amigo fraterno de longas datas (e distante) ao pessoal do marketing de campanha, que acredita que Marcus Alexandre pode dar a volta por cima.

Em tempo: assista Haddad falando da reação da filha quando da prisão de Lula

Conheça melhor o candidato de LulaOficial à Presidência, Haddad_Fernando, e a relação de amizade dele com nosso ex-presidente. #HaddadÉLula pic.twitter.com/35Y39Cnd0o — PT Brasil (@ptbrasiI) 22 de setembro de 2018

J R Braña B.

