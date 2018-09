Dep Angelim, a prioridade é eleger Marcus Alexandre!

# angelim eleição 2018

Deputado Angelim…vossa excelência tem rodagem…

Levantar publicamente uma polêmica sobre apoio interno do partido (aos 38 do segundo tempo) é não conhecer as pretensões dos adversários e seus mensageiros na mídia do Acre…

E o senhor as conhece…

O PT e a Frente Popular (se é que ainda existe, repito) vivem a iminência de um desvairado correndo rumo ao precipício…

A assombração parece que é real…

E cada vez chega mais perto…

A prioridade agora, deputado Angelim, é eleger Marcus Alexandre…

Qualquer coisa agora que não seja isso é despropósito…

Enfim…

J R Braña B.