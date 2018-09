PF reforça que homem que atacou Bolsonaro agiu sozinho

# bolsonaro eleição

A armação que adversários do PT gostariam para prejudicar Haddad na eleição furou…não deu certo…a PF reforça que o autor da facada em Bolsonaro agiu sozinho. Menos um Golpe para o dia da eleição –

J R Braña B.

G1

Uma investigação feita pela Polícia Federal (PF) reforça a versão de que Adélio Bispo de Oliveira agiu sozinho para dar uma facada no candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, no último dia 6 de setembro em Juiz de Fora (MG).