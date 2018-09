PT dá uma banana à imprensa representante do atraso no Acre

# pt nota eleição 2018

Nota do PT

PT reafirma unidade de suas candidaturas

A Direção Estadual do Partido dos Trabalhadores no Acre (PT) vem a público reafirmar a unidade de suas candidaturas majoritárias e proporcionais, seguindo firme rumo às eleições do próximo dia 07 de outubro. O objetivo de todos os petistas, sejam dirigentes, militantes ou simpatizantes é garantir a eleição de Fernando Haddad à Presidência da República, Marcus Alexandre ao Governo do Estado, Jorge Viana e Ney Amorim ao Senado, além de bancadas representativas para a Câmara Federal e Assembleia Legislativa do Acre, não havendo espaço, portanto, para rachas e/ou divisões entre qualquer de suas candidaturas.

O PT repudia as tentativas de fomentar desunião em suas fileiras, oriundas de setores pequenos de parte da imprensa e da oposição – que representa os ciclos de atraso e depressão social pelos quais passou o Acre antes dos governos da Frente Popular. Cinco vezes consecutivas derrotada nas urnas nos últimos anos, a oposição vê nesse método uma oportunidade de confundir o eleitor acreano e voltar ao poder, levando à cabo, novamente, projetos pessoais que vão de encontro às conquistas que o povo acreano obteve durante as últimas duas décadas.

Consideramos vil essa tentativa torpe de tentar atingir o PT naquilo que lhe é mais caro desde a fundação, que é a unidade. Nossa construção foi, sim, forjada em meio a muita discussão, mas sempre dentro do jogo político-democrático, o que nos caracteriza em nível nacional como o partido que mais respeita a democracia interna e a democracia que ajudamos a construir no Brasil.

A unidade a que aqui nos referimos, foi, é e será uma das principais virtudes do PT no Acre. Essa unidade tem garantido a existência da maior força política do Estado, que é a Frente Popular do Acre, representada nestas eleições por 15 partidos, a maioria desses, presentes desde o primeiro momento de sua formação no início dos anos de 1990.

O PT do Acre reforça seu compromisso com a democracia no Acre e no Brasil, com o projeto político da Frente Popular para garantir a permanência das conquistas até aqui obtidas e a continuação do desenvolvimento do Estado sob bases sustentáveis, como sempre defendemos.

Reforçamos, por fim, o pedido a todos os militantes e apoiadores de nossas candidaturas, que se mantenham firmes na luta, que combatam e evitem que as mentiras se disseminem e que, com a garra de sempre, ampliem o leque de luta nesta reta final de campanha.

Firmes na lula com Haddad presidente,

Marcus Alexandre governador,

Jorge e Ney senadores e

com valorosos deputados federais

e estaduais eleitos em 7 de outubro!

André Kamai

Presidente do Diretório Estadual do

Partido dos Trabalhadores no Acre

