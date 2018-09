Ação de Marina ajuda milhões de brasileiros com Hepatite C

# marina brasil

Quebra de Patente – Sofosbuvir (contra hepatite c)

Governo golpista do Temer/MDB/PDSB, por meio do INPI, havia concedido direito exclusivo a uma empresa norte-americana (concedido patente) em produzir de forma exclusiva o remédio Sofosbuvir, que combate hepatite C, o que encareceria seu preço para milhões de pacientes no Brasil.

Ação da candidata Marina foi atendida pela justiça federal, que anulou concessão de patente…liberando para que laboratórios brasileiros possam produzir o remédio normalmente e mais barato (genéricos) (J R Braña B.)

Do site da Marina

A candidata da coligação Rede-PV, Marina Silva, e seu vice, Eduardo Jorge, obtiveram uma importante vitória na Justiça Federal em favor da saúde pública e de milhões de pacientes que fazem tratamento contra a hepatite C no país. O juiz Rolando Valcir Spanholo, da 21ª Vara Federal, concedeu liminar que anula a concessão de patente do fármaco Sofosbuvir

Ação questionava decisão do Instituto Nacional da Propriedade Indústrial (INPI), na semana passada, que reconheceu a patente da farmacêutica norte-americana Gilead Sciences, impedindo a fabricação do genérico pelo Brasil. “Essa quebra de patente é um ato em legitima a defesa da vida daqueles que estão a fila de espera de um tratamento caríssimo, cujo genérico agora será produzido como ocorreu com os remédios para Aids”, comemorou Marina nesta manhã, durante visita a Maceió.

O gasto com pacientes que fazem tratamento para combater a hepatite C e utilizam esse medicamento chega a R$ 35 mil, o que limitava seu acesso. Antes da decisão do INPI, estava em curso um convênio entre Farmanguinhos-Fiocruz, Blanver e Microbiológica Química e Farmacêutica, que obtiveram o registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para fabricar o Sofosbuvir genérico. Para a Fundação Oswaldo Cruz, o medicamento não apresentava os requisitos de patenteabilidade, novidade e atividade inventiva que justificasse a concessão à indústria norte-americana.

Eduardo Jorge também comemorou a liminar. “A decisão é importante, pois reabre a possibilidade da Fiocruz produzir a fórmula do medicamente genérico e com isso beneficiar milhares de brasileiros que hoje guardam esse remédio tão essencial para o combate à hepatite C. Além disso, reabre a possibilidade do SUS realocar mais de R$ 1 bilhão para as diversas necessidades de atendimento da população. É esse o valor que o anterior e errôneo reconhecimento da patente significaria para o orçamento do SUS”, disse.