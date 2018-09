Mais de 8 mil pessoas veem oestadoacre em 12 horas…(é um sucesso!)

# oestadoacre acessos

Mais de 8 mil acessos em meio-dia!

oestadoacre.com – indispensável para acompanhar a política e as coisas do Acre por um viés diferente…na contramão de todos os veículos…

Faz como o Google…que ajuda a gente aqui a se manter….

O Google sabe que o Acre (e muita gente de todo lugar) vê oestadoacre.com e, por isso, ajuda.

Ah…quer ajudar a manter oestadoacre.com?

Muito fácil…qualquer um poder…qualquer um tem condições…

Não importa se você é de esquerda, direita, centro, em cima do muro…o importante é defender a Alegria, a Amizade, a Solidariedade, a Liberdade, a Democracia, os Direitos Humanos, as Mulheres, os Gays, os Índios, os Negros, os Brancos, os religiosos de toda ordem, os sem religião de toda ordem…Todos podem ajudar oestadoacre.com a se manter…

Veja aqui abaixo…:

Para relaxar, ouça a nossa webrádio oestadoacre...aqui mesmo nesta página..só clicar no play azul, lado esquerdo em cima do seu celular ou desktop…pronto! você vai ouvir as melhores músicas do mundo!