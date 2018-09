# perpétua eleição 2018

Perpétua foi a Sena Madureira nesta segunda-feira e fez uma verdadeira assembleia sindical entre os pescadores e vendedores de peixe do município.

-Eles disseram pra mim: no tempo do Lula a gente não passava necessidade quando não era tempo de peixe…agora tudo piorou…Por isso vamos votar no candidato do Lula (Haddad) – conta Perpétua.

Antes publicamos…:

Edvaldo Magalhães: Mentira tem perna curta