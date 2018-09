Candidatura única: fracassa acordo Alckmin, Meirelles, Marina e Álvaro Dias

# candidatura única eleição 2018

Fernando Brito, via Folha

A Folha anuncia que fracassou a reunião em que Geraldo Alckmin, Henrique Meirelles, Marina Silva e Álvaro Dias discutiriam “ uma candidatura única de centro e um governo único“, segundo o anfitrião, Miguel Reale Jr, parceiro de Janaína Paschoal no impeachment de Dilma Rousseff.

Era, na verdade, a turma da cartinha do Fernando Henrique, o pessoal que caiu da pinguela Temer.

Meirelles e Marina, diz a Folha, desistiram quando viram o Ibope manter Geraldo Alckmin estagnado. Negociar o que com quem vai perder?

É patético o que acontece com as forças tradicionais de direita no Brasil.

Pariram um monstro que as está devorando e não sabem o que fazer diante da polarização crescente entre fascismo e antifascismo.

É preciso contar até dez e não hostilizar esta gente – embora sem jamais afrouxar.

Bolsonaro, tenho afirmado, é overdose até para eles.

Em tempo: como diz o Brito, nem a direita aguenta a criatura criada por ela… – J R Braña B.

Antes publicamos…:

Marcus Alexandre: GladsonC é responsável por ajudar Temer aumentar gasolina e gás

Haddad favorito no segundo turno já empurra Marcus para cima