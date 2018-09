Marcus Alexandre: GladsonC ajudou Temer aumentar gasolina e gás

# marcus eleição 2018

Marcus começa a mostrar que GladsonC é Temer e vice-versa.

Este blog vem falando desde o começo da campanha…

Precisa mostrar de verdade no programa eleitoral e deixar o resto com a internet e o celular….sim, porque essa é a eleição do celular.

Marcus precisa dar argumentos a seus apoiadores…

Como faz Haddad no seu programa…

Por isso virou o favorito para ser presidente…

Haddad crescendo muito já empurra Marcus para cima…

Então o programa eleitoral de Marcus não pode subestimar a ‘massa crítica’ da sociedade do Acre.

GladsonC é Temer…tem que ficar claro aos eleitores…

Isso é fazer política para elevar nível de consciência…

Essa política de aumento de preços do combustível e gás de cozinha é do governo Temer. E vale salientar que a oposição no Acre representa o governo Temer. — Marcus Alexandre 13 (@MarcusAlexan13) 25 de setembro de 2018

J R Braña B.