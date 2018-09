Centro Educacional Lato Sensu passa a integrar grupo Saber

# lato sensu

Manaus (AM) – O Centro Educacional Lato Sensu, tradicional colégio com unidades em Manaus, no Amazonas, e em Rio Branco, no Acre, passa a fazer parte da Saber, subsidiária da Kroton com dedicação exclusiva à educação básica. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (24) pela diretoria das escolas e as lideranças da organização, que estarão, nos próximos dias, na capital amazonense e em Rio Branco para apresentar-se e esclarecer todas as dúvidas dos colaboradores e dos responsáveis pelos alunos.

Fundado em 1984 pelas professoras Clarice Pazuello Benzecry e Ivete Melo França, com o propósito de contribuir para o desenvolvimento da sociedade por meio de uma educação baseada na excelência acadêmica e na construção de valores fundamentais, como respeito, ética e responsabilidade, o Lato Sensu tem, hoje, quatro unidades em Manaus (Adrianópolis, Centro, Ponta Negra, Cidade Nova) e uma em Rio Branco, oferecendo da educação infantil ao ensino médio a 3,8 mil alunos.

Com a aquisição pela Saber, a instituição manterá a mesma proposta pedagógica sólida, com acompanhamento próximo a cada aluno, extremo compromisso da equipe e trabalho em parceria com as famílias.

