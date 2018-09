# oestadoacre sin internet

É a vida que não é fácil, navegantes…!

Mesmo assim a audiência se manteve em cima….

Alguns posteres foram feitos com a ajuda do celular….compartilhando o roteador com o laptop…naquela velocidade que vocês conhecem…

Irritantemente despacito..

A gente suporta até ficar sem almoçar, mas sem internet é um desespero…

Bem, hoje é outro dia.

(J R Braña B.