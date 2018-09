Brasil e cidades pelo Mundo se mobilizam: #EleNão! (falta Rio Branco!)

# EleNão brasil mundo

Mulheres no Brasil e no mundo #EleNão e em favor da #DemocraciaSim

Em Barcelona, as mulheres estão lotando as principais ruas da cidade por #eleNão . É uma luta global, Bolsonaro não irá retirar nossos direitos. Fotos: MUCB Barcelona / Movimento Anti-Facista/ Mulheres Unidas Contra Bolsonaro Barcelona pic.twitter.com/e9L5Fwpkpe

A faixa do grande ato #MulheresContraBolsonaro já está posicionada no Largo do Batata em São Paulo. Foto: Mídia NINJA pic.twitter.com/71RozOMuGk

