Ah, Ibope: Bolso 31; Haddad 21 e Ciro 11…(Haddad vence no 2º Turno)

# ibope pesquisa

Segundo o Ibope: Bolsonaro 31; Haddad 21, Ciro 11

Marina e Alckim estão se despedindo de concorrer à presidência…

Haddad vence no 2º Turno Bolsonaro.

Ao contrário de todas as outras pesquisas divulgadas dias atrás, o Ibope mostra ‘crescimento’ do Coiso, mesmo com o Brasil, as mulheres, especialmente, mostrando repulsa a seu nome no dia 29 numa jornada de ruas poucas vezes vistas no país contra uma pessoa.

Porém, tudo no Brasil é possível…em véspera de eleição.

Pode até um pulha como esse Palloci fazer delação em cima de uma eleição, claramente com o objetivo de modificar o resultado da mesma…

Pode tudo nesta terra sem lei e sem Estado Democrático de Direito…

A eleição de Haddad reveste-se, neste contexto de caos, numa necessidade histórica para o Brasil.

J R Braña B.