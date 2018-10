Prefeito Mazinho-Bolsonaro: chupa essa, Flaviano!

# sena mazinho

Prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, do MDB, o partido que ajudou derrubar a ditadura e que esteve à frente da Constituição Cidadã, há 30 anos….mostra sua índole política verdadeira.

Mazinho fantasia-se com a camisa do atraso civilizacional do Brasil…

Viu, Flaviano Melo, você que sempre foi um político de verniz democrático, ter que passar por isso a essa altura do campeonato??!!

Sim, Flaviano, em que pese este blogueiro ter combatido democraticamente seu governo no Acre nos anos oitenta, sempre o tive como um moderado…um político equilibrado…do MDB…e que agora, perde as rédeas totais sobre o partido e seus membros.

Ulisses Guimarães se remexe no fundo do mar fluminense….

…De vergonha, claro.

J R Braña B.