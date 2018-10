Cai pela metade número de homicídios no Acre em setembro

# violência acre

sesp comunicação

Homicídios caem mais de 50% no mês de setembro

O número de homicídios caiu quase 53% no Acre durante o mês de setembro, quando comparado ao mesmo período de 2017, enquanto em Rio Branco, essa redução foi de 51%. Os dados são do setor de Análise Criminal do Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), e revelam que o trabalho diário realizado pelas polícias, e demais instituições que compõem o Sisp, tem apresentado resultados positivos.

Já quando comparado os meses de janeiro a setembro de 2017 com o mesmo período deste ano, a redução é de quase 15% em todo o Estado, e na capital é de aproximadamente 22%.

Com 85 dias de operações ininterruptas, as forças de segurança permanecem diuturnamente nas ruas…

(…)