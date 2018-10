O print da traição nos momentos finais do futuro do Acre

# traição eleição acre

Dois aliados da Frente Popular (que vive seu ocaso), que tiveram cargos e benefícios no governo (na capital e no interior) trocam mensagem sobre o andamento da eleição…

Esses dois aliados são de um partido deveras prestigiado na formação da chapa majoritária do PT.

Pela conversa, eles já abandonaram a campanha de Marcus…eles estão com GladsonC.

E para o senado?

Um deles, que parece ser o chefe partidário, diz que Jorge Viana vai morrer abraçado com o outro.

Porém enaltece o outro candidato do PT ao senado, Ney Amorim…

-Ele é parceiro…sabe ser generoso.

Velhos hábitos morrem, diz um clássico de Mick Jagger (Old Habits Die Hard), que você relembra no fim do post…

Aqui no Acre, na política, velhos hábitos de traição nunca morrem.

Estão sempre em dia…

Porém continua valendo a máxima que a política ama a traição e odeia o traidor.

E aqui embaixo o clássico de Mike Jagger Old Habits Die Hard (Velhos hábitos morrem)

J R Braña B.

