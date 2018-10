Pesquisa TV Gazeta já mostra GladsonC sentado na cadeira de governador

# eleição 2018

Pesquisa contratada pela tv gazeta (rede record) já dá como certa a eleição de GladsonC para governador do Acre.

Segundo a pesquisa RealTime Big Dada (tv gazeta), GladsonC tem 49 contra 34 de Marcus.

A tv gazeta, sua direção (com o Roberto as coisas eram mais equilibradas), apóia GladsonC, embora tenha nesses anos todos, vinte anos – usufruído do bem bom dos governos do PT.

Mas é assim mesmo…

Não vê a globo e os rios de dinheiro que ganhou com os governos Lula e Dilma…?

E depois pau na moleira para destruir Lula e o PT…

Pois é: aqui no Acre se repete…é a mesma coisa.

Bocado comido, bocado esquecido.

Em tempo: e sequer construímos um serviço público de comunicação local eficiente, moderno (com participação de segmentos representativos da sociedade na administração e conselho editoral amparado em Lei) para democratizar a informação no Acre e enfrentar os tempos nebulosos que se prenunciam.

J R Braña B.