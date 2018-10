Pesquisa da Record: Bolsonaro 29%; Haddad 24% (bem diferente da globo)

# pesquisa eleição tijolaço

Por Fernando Brito

Pesquisa contratada pela TV Record – não esquecer que Edir Macedo assumiu o apoio a Jair Bolsonaro – é mais uma a publicar dados contraditórios à suspeitosíssima pesquisa Ibope veiculada pela Globo.

Aplicada pela Real Time Big Data, com 3.200 entrevistas, ela aponta uma diferença próxima à margem de erro: 29% para Jair Bolsonaro; 24% para Fernando Haddad.

Todos os demais ficam em índices compatíveis com o Ibope, com um ponto, no máximo, de variação.

Dependendo do comportamento do Datafolha, talvez não seja possível dizer que é só o PSDB que está desaparecendo nestas eleições.

Mas não tenham ilusões: o “dono” de ambas é a Globo.

• Jair Bolsonaro (PSL): 29%

• Fernando Haddad (PT): 24%

• Ciro Gomes (PDT): 11%

• Geraldo Alckmin (PSDB): 7%

• Marina Silva (REDE): 5%

• João Amoêdo (NOVO): 3%

• Henrique Meirelles (MDB): 3%

• Álvaro Dias (PODE): 2%

O Real Time BigData também simulou nove cenários de segundo turno.

Bolsonaro x Haddad

Haddad: 45%

Bolsonaro: 41%

Nulos/brancos: 9%

Indecisos: 5%

Bolsonaro x Ciro

Ciro: 47%

Bolsonaro: 39%

Nulos/brancos: 8%

Indecisos: 6%

Bolsonaro x Marina

Bolsonaro: 37%

Marina: 36%

Nulos/brancos: 18%

Indecisos: 9%

Bolsonaro x Alckmin

Bolsonaro: 40%

Alckmin: 39%

Nulos/brancos: 17%

Indecisos: 4%