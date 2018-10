Debate na TV: o Acre segue rumo ao Governo do Fim do Mundo?

# debate eleição 2018

O ‘debate’ corujão da Record já havia sido precário e a razão é simples: apenas Marcus Alexandre parece que se preocupou em se preparar para enfrentar um debate e falar sobre o estado em que mora.

Tudo se repetiu no ‘debate’ da TV Acre na noite passada.

Se o eleitor acreano for escolher o candidato ao governo pelo desempenho no ‘debate’ da TV Acre não tem errada: é Marcus Alexandre.

Pessoal, nossos candidatos ao governo precisam melhorar 1 milhão por cento.

Sabe o que fiz durante o ‘debate’ dos candidatos a governador do Acre?

Fiquei vendo ao mesmo tempo o debate dos candidatos ao governo de Pernambuco…que começou mais cedo, claro.

Vou dizer uma coisa com tristeza: o nível do debate e dos candidatos, todos, me deixou morrendo de vergonha do ‘debate’ do Acre.

Não vou perder tempo falando de uma coisa chata, que não ensinou nada, que foram esses dois ‘debates’ na tv acreana.

Mas, por outro lado, constato: é essa a nossa realidade…

A gente tem que aceitar e cobrar…é o que temos!

Nossos candidatos não sabem o que querem…não estudaram para ser candidatos…não conhecem o Acre como deveriam…exceção, repito, Marcus, que tem experiência acumulada na administração pública.

Da parte de GladsonC, que começou muito nervoso (a boca seca o denunciava) gostei de um ponto: ele, enfim, combinou com Marcus, na sua casa, um importante café da manhã, às 5 da madrugada….

Imagina a mesa posta….! Seria um desayuno cinco estrelas, daqueles de novela…tenho certeza.

Um avanço em relação ao ‘debate’ anterior, quando Marcus dissera que GladsonC não sabia o que era acordar cedo…e o candidato do PP saiu-se com a pérola que vai ficar para a posteridade: ‘Como você sabe que não acordo cedo?…Você não mora na minha residência.’

ka ka ka!

GladsonC repetiu a pérola no ‘debate’ da TV Acre porque Marcus voltou a insistir que GladsonC gosta de dormir mais da conta).

Bom, Marcus aceitou o convite do café, porém avisou que no dia anterior vai enviar um despertador para GladsonC não perder o horário.

É o que dá para tirar desse ‘debate’…as coisas bizarras…como a Disneylândia que o coronel pretende construir no meio da floresta para atrair turistas para o Acre…é ou não é uma grande piada?

Ao David Hall só me vem uma definição em duas palavras: ‘linha auxiliar’ da oposição anti-PT.

Não há mais nada o que dizer desse encontro na tv entre os candidatos ao governo…

A não ser: ‘debate’ pobre, paupérrimo de ideias, sonolento, pasmacento….

E o pior de tudo: estaria o Acre caminhando para eleger o Governo do Fim do Mundo…?

Faltam quatro dias.

J R Braña B.

